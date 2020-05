Coronavirus, il bollettino della Regione Campania di oggi 24 maggio.

– in aggiornamento…

Coronavirus Campania, il bollettino di oggi 24 maggio

COVID-19, ORDINANZA N. 51: SERVIZI “NON ALBERGHIERI”, PISCINE, PALESTRE

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha appena firmato l’Ordinanza n. 51 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dal 25 maggio 2020:

– sono consentiti i servizi ricettivi anche “non alberghieri”;

– è consentita l’attività delle piscine, escluso quelle con acqua di mare e termali;

– è consentita l’attività delle palestre.

In tutti i casi esposti è obbligatorio il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti. Viene inoltre demandata all’Unità di Crisi la redazione dei protocolli per la riapertura dei circoli culturali e ricreativi a far data dal 28 maggio 2020.

Il nuovo progetto del Tigem

Il professor Ballabio ci spiega il nuovo progetto del Tigem in collaborazione con le altre strutture di eccellenza della sanità e della ricerca campane: dal Pascale, al Cotugno, all’Istituto Zooprofilattico.

L’obiettivo è arrivare ad una terapia per il COVID-19 attraverso lo studio dell’evoluzione del genoma virale e delle cellule infette nei vari stadi della malattia. Un’attività davvero complessa, di altissimo livello, che apre innumerevoli campi di applicazione nella cura di tante patologie.

La Regione Campania finanzia e promuove questo progetto di ricerca.

Vogliamo che la nostra sia una sanità sempre più di eccellenza a livello italiano e internazionale.

