Coronavirus, il bollettino della Regione Campania di oggi 25 maggio

Coronavirus, il bollettino della Regione Campania di oggi 25 aprile.

Coronavirus Campania, i dati di ieri divisi per provincia

Il punto alle ore 23.59 di ieri dei casi registrati in Campania ripartiti per province:

Numero totali di positivi: 4.755

Numero totale di tamponi: 175.466

Totale deceduti: 405

Totale guariti: 3.137 (di cui 2.980 totalmente guariti e 157 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.591 (di cui 982 Napoli Città e 1.609 Napoli provincia)

Salerno: 680

Avellino: 539

Caserta: 454

Benevento: 204

Altri in fase di verifica Asl: 287

COVID-19, UNITÀ DI CRISI: MOVIDA, NO ASSEMBRAMENTI

L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita per esaminare la situazione epidemiologica dopo quanto si è verificato nell’ultimo weekend con ripetuti assembramenti senza mascherine, rinnova con fermezza l’invito al rispetto delle Ordinanze in vigore e a evitare comportamenti irresponsabili che potrebbero determinare una risalita della curva dei contagi.

Si ricorda che non sono consentiti assembramenti e che è obbligatorio indossare la mascherina.

I dati degli ultimi giorni non rivelano che il Covid-19 sia sparito o addirittura che sia stato debellato.

È fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno a tutela della salute di tutti. Si ricorda infine che i cittadini hanno il dovere di attenersi rigorosamente alle disposizioni per evitare che il contagio riprenda con drammatiche conseguenze sanitarie e sociali.

