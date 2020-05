Coronavirus, il bollettino Regione Campania: i numeri di oggi 10 maggio

Coronavirus, il bollettino della Regione Campania: i numeri di oggi 10 maggio.

– in aggiornamento…

Contagi coronavirus, la divisione per province in Campania

L’aggiornamento dell’Unità di Crisi della Regione Campania ha reso noto il riparto per province dei contagiati da Covid-19.

Provincia di Napoli: 2.525 (di cui 958 Napoli Città e 1567 Napoli provincia)

Salerno: 667

Avellino: 503

Caserta: 430

Benevento: 189

Altri in fase di verifica Asl: 274

Numero totale positivi: 4.588

Numero totale tamponi: 114.819

Totale deceduti: 391

Totale guariti: 2.282 (di cui 1956 totalmente guariti e 326 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Tennis e asporto: le novità

Facendo seguito agli incontri che l’Unità di Crisi sta avendo con tutte le categorie, e che proseguiranno anche la prossima settimana

– In merito alla ripresa dell’attività sportiva del tennis, si conferma l’indicazione favorevole della task force, tenuto conto anche di distanziamento e uso non condiviso degli spogliatoi. Per evitare contenziosi con il Governo, l’Unità di Crisi ha chiesto ai ministeri competenti di condividere questo orientamento. Altre regioni hanno consentito la ripresa del tennis ma con ambiguità, e dando il via libera come “attività individuale o con un parente”. Si attende quindi solo la condivisione da parte del Governo dell’orientamento della Campania favorevole alla ripresa del tennis.

– In merito al commercio da asporto, si ribadisce che la responsabilità del titolare dell’esercizio riguarda solo i dipendenti dei locali e addetti al trasporto, ma non può riguardare eventuali assembramenti sulla strada, fuori dai negozi, la cui vigilanza spetta alle forze dell’ordine.

