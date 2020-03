Coronavirus: il lanciafiamme di De Luca conquista la tv Usa

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, con il suo monologo sul rispetto delle ordinanze sul coronavirus ha conquistato non solo il web ma anche la tv statunitense. Il governatore, che su Facebook aveva lanciato un appello all’America “Listen”, ha “esordito” ieri al ‘Late Night with Seth Meyers”, uno degli show televisivi di satira tra i più popolari in America. Il conduttore ha mandato in onda il video con l’ormai proverbiale il monito di De Luca ai giovani: “Alle feste di laurea ci mandiamo i carabinieri, ma con i lanciafiamme”.

L’emergenza coronavirus ha portato l’Italia prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica negli Usa,

