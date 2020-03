Il ritrovo gourmet si è trasformato in laboratorio mantenendo compatto lo staff, un capolavoro di internazionalità. Chi finora ha lavorato ai tavoli, adesso si occupa delle consegne in sella alla bicicletta (un modo per lavorare tutti)

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, il ristorante con micro bakery e il nuovo delivery proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento