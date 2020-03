Arrivato in condizioni disperate nella notte tra il 21 e il 22 febbraio al San Matteo di Pavia dall’ospedale di Codogno, ammalatosi a 38 anni, ancora non sa di essere diventato un simbolo per gli italiani

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, il ritorno alla vita di Mattia, il “Paziente Uno»: “Vedrò nascere la mia bambina» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento