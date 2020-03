Coronavirus, il sindaco di Brescia: “Da noi morti e contagi sono molti di più”

“Nel Bresciano i contagi sono molto di più rispetto a quelli che dicono. Anche il numero dei morti sono maggiori perché tanti sono malati in casa e non sappiamo come stanno”: così il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono che ha sollevato il problema dei positivi a cui non viene fatto tampone e vengono fatti rimanere a casa.

“La situazione nella nostra provincia è molto difficile – ha spiegato Del Bono – i numeri non calano e medici ed infermieri così come c’è il problema dell’ossigeno”.

