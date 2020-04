Per far fronte all’emergenza Covid-19, la Lituania ha inviato all’Italia attrezzature mediche ed equipaggiamento protettivo. Si tratta di aiuti umanitari concessi dal Governo lituano per superare la pandemia di coronavirus.

abr/mrv/red

