Coronavirus: in arrivo decreto ad hoc per aiutare le imprese, libererà 500 miliardi

​Il governo è pronto a varare un decreto ad hoc per garantire liquidità alle imprese e liberare oltre 500 miliardi di euro per l’economia reale. Il provvedimento dovrebbe vedere la luce a breve, già in settimana, con una corsia preferenziale rispetto all’atteso decreto legge di aprile che arriverà a ridosso di Pasqua e sarà finanziato, fino a circa 30 miliardi, con l’extra deficit che dovrà essere autorizzato dal Parlamento.

Un intervento d’urgenza quello per le imprese, come ha spiegato il premier, Giuseppe Conte, alle opposizioni. “Siamo al lavoro per anticipare in un decreto-legge, da adottare subito con, le misure più urgenti per dare liquidità alle imprese.

