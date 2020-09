Coronavirus, in Basilicata 25 nuovi positivi

POTENZA (ITALPRESS) – In Basilicata sono stati processati 830 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 25 sono risultati positivi. Riguardano: 1 persona di nazionalità estera in isolamento nel comune di Scanzano Jonico; 3 persone residenti a Melfi; 1 persona residente a Tramutola; 1 persona residente a Paterno con domicilio a Marsicovetere; 3 persone residenti a Potenza; 1 persona residente ed in isolamento in Campania; 6 persone residenti a Venosa; 2 persone residenti a Senise; 3 persone residenti a Bella; 1 persona residente in Calabria e in isolamento nel comune di Lavello; 2 persone residenti nel comune di Matera;

