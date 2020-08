Coronavirus, in Basilicata 7 nuovi casi positivi

POTENZA (ITALPRESS) – Sette nuovi casi di coronavirus in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale, sottolineando in una nota che sono stati processati 379 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 sono risultati positivi e riguardano 4 residenti del Comune di Tricarico e 3 cittadini provenienti da un Comune della Toscana, non conteggiati nel totale dei lucani attivi.

In seguito a controlli effettuati sulle positività comunicate nelle giornate del 14 e 15 agosto, relative ai tamponi effettuati il 13 e il 14 agosto, è emerso che 2 positività attribuite ai comuni di Palazzo San Gervasio e Tricarico sono riferite a persone residenti in comuni della Toscana e dell’Umbria,

