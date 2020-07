POTENZA (ITALPRESS) – Nessun nuovo caso di Coronavirus in Basilicata. Lo comunica la task force regionale alla luce dei 292 test effettuati ieri e risultati tutti negativi. “Nell’ambito dei tamponi processati ieri – precisa la Regione – sono state individuate 2 positività, già confermate in seconda istanza dal laboratorio della Aor San Carlo di Potenza, che non vengono inserite nel computo dei positivi lucani in quanto persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero, sottoposte a tampone all’ingresso in Basilicata, asintomatiche, e ora in isolamento domiciliare in Basilicata”.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 2,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo caso proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento