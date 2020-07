POTENZA (ITALPRESS) – La task force regionale della Basilicata comunica che nei giorni 4 e 5 luglio sono stati effettuati 245 test per l’infezione da Covid – 19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 2, come ieri. Entrambi i pazienti sono in isolamento domiciliare.

In totale le persone guarite sono 371.

Ai 2 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci,

L'articolo Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo contagio proviene da Notiziedi.

