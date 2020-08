Coronavirus, in Basilicata quarantena per rientri dall’estero

POTENZA (ITALPRESS) – Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata è stata pubblicata una nuova ordinanza del governatore Vito Bardi che reca “Disposizioni in materia di proroga dell’efficacia di misure regionali e ulteriori misure urgenti in materia di prevenzione dei contagi da COVID-19”. Oltre a confermare le disposizioni già emanate in precedenza allo scopo di contenere la diffusione del virus Covid-19, a fronte dello scenario epidemiologico da cui emerge la ripresa del contagio soprattutto in relazione ai viaggi da e per i paesi esteri, nonchè in previsione degli assembramenti in vista delle prossime festività estive, l’ordinanza del presidente Bardi dispone la misura della permanenza domiciliare per 14 giorni per i residenti in Basilicata che rientrano da viaggi all’estero: ivi compresi i rientri da Croazia,

