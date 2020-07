Coronavirus, in Basilicata restano tre i casi di contagio

POTENZA (ITALPRESS) – Restano tre i casi di contagio in Basilicata: sono risultati tutti negativi gli ultimi 297 tamponi per l’infezione da Covid-19 processati. Lo comunica la task force regionale.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlò di Potenza sono ricoverate 3 persone: una residente in Basilicata e conteggiata nel totale degli attivi, le altre due di nazionalità estera e provenienti da Stato estero.

I cittadini lucani in isolamento domiciliare sono 2.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 43.697 tamponi, di cui 43.273 risultati negativi.

(ITALPRESS).

