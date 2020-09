Coronavirus, in Calabria 27 nuovi casi positivi

CATANZARO (ITALPRESS) – Sono 27 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Calabria, dove ad oggi sono stati effettuati 163.844 tamponi. E’ quanto risulta dal bollettino della Regione.

Le persone risultate positive al Covid sono 1.623, ventisette in più rispetto a ieri, quelle negative sono 162.221. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro 10 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza 12 in reparto; 61 in isolamento domiciliare; 453 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto; 83 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti. Crotone 1 in reparto; 16 in isolamento domiciliare;

