Coronavirus, in Calabria 294 nuovi casi positivi

CATANZARO (ITALPRESS) – Sono 294 i nuovi casi di coronavirus in Calabria, dove ad oggi sono stati sottoposti a test 353.026 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 362.488. Le persone risultate positive al Covid sono 16.444 (294 in più rispetto a ieri), quelle negative 336.582. E’ quanto risulta dal bollettino del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 203, Catanzaro 29, Crotone 38, Vibo Valentia 3, Reggio Calabria 21.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

