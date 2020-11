Coronavirus, in Calabria 344 nuovi casi positivi

CATANZARO (ITALPRESS) – In Calabria sono stati registrati 344 nuovi casi positivi. E’ quanto emerge dal bollettino del dipartimento Tutela della Salute della Regione, secondo cui ad oggi sono stati sottoposti a test 316.589 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 319.813. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 10.093 (344 in più rispetto a ieri), quelle negative 306.496.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza casi attivi 2.146 (111 in reparto; 17 in terapia intensiva, 2.018 in isolamento domiciliare); casi chiusi 756 (687 guariti, 69 deceduti). Catanzaro casi attivi 1.138 (73 in reparto; 13 in terapia intensiva;

