Coronavirus, in Calabria 376 nuovi casi positivi

CATANZARO (ITALPRESS) – In Calabria sono stati registrati 376 nuovi casi di coronavirus. E’ quanto emerge dal bollettino del Dipartimento Tutela della Salute della Regione, secondo cui ad oggi sono stati sottoposti a test 304.484 persone per un totale di 307.611 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Covid sono 8.693 (376 in più rispetto a ieri), quelle negative 295.791.

