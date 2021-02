CATANZARO (ITALPRESS) – Nel 2020 spesi 1,2 milioni per aiuti alimentari. E’ il risultato dell’iniziativa promossa dalla Regione per garantire, attraverso il Banco alimentare Calabria e il Banco opere di carità, aiuti alimentari alle famiglie calabresi segnate dalla crisi scaturita dalla pandemia.

Nell’elenco figurano 14.125 chili pecorino crotonese e quasi 275mila bottiglie di passata di pomodoro, ma anche 120mila confezioni di tonno in scatola, 240mila chili di patate silane, poco meno di 100mila litri di olio extravergine d’oliva e 750 quintali di riso della Sibaritide, oltre mezzo milioni di litri di acqua minerale. Prodotti di qualità, tutti a marchio Calabria,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, in Calabria nel 2020 spesi 1,2 mln per aiuti alimentari proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento