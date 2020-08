CATANZATO (ITALPRESS) – In Calabria ad oggi sono stati effettuati 134.570 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.352 (+4 rispetto a ieri), quelle negative sono 133.218. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 2 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 2 in reparto; 44 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti. Crotone: 6 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 72.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, in Calabria quattro nuovi positivi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento