Coronavirus, in Calabria revocate 3 zone rosse

La Regione Calabria recepisce il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e revoca tre zone tra rosse e arancioni.

La nuova ordinanza, firmata oggi dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, dispone dunque l’applicazione delle limitazioni previste dall’articolo 2 del Dpcm 3 dicembre 2020 e delle ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati dello stesso Dpcm e revoca le zone rosse e arancioni in tre Comuni. Si prevede “la revoca delle disposizioni previste nell’ordinanza n.92/2020 esclusivamente per i Comuni di Cardeto (Rc), Pallagorio (Kr)”, che escono dalla zona rossa e per il Comune di San Costantino Calabro (Vv) in cui è stata revocata l’ordinanza che prevedeva ulteriori misure restrittive nell’ambito della zona arancione.

