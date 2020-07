Coronavirus, in Calabria un nuovo contagio

CATANZARO (ITALPRESS) – In Calabria, dall’inizio dell’epidemia ad oggi, sono stati eseguiti complessivamente 96.902 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.183 (uno in più di ieri), quelle negative sono 95.719.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti; Cosenza: 2 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti; Reggio Calabria: 2 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti; Crotone: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti; Vibo Valentia: 1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

