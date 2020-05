Coronavirus, in calo i ricoverati allo Spallanzani

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il calo dei ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma, scende il numero dei casi dai 107 di ieri ai 104 di oggi. Di questi, si legge nel bollettino medico, 57 risultano positivi al Covid 19, uno in meno rispetto a ieri, e 47 sottoposti ad indagine, due in meno in 24 ore. Dei pazienti positivi 9 hanno ancora bisogno di supporto respiratorio. Le persone dimesse o traferite in altre strutture salgono, invece, a 436.

