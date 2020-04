Coronavirus, in Campania piano per screening di massa

E’ in corso di definizione in queste ore, un Piano Regionale per lo screening di massa sui cittadini campani. Lo comunca il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

“Questo piano di monitoraggio, di prevenzione e di cura relativo al Covid-19, deve svilupparsi in modo parallelo con il piano di rilancio delle attività economiche e sociali – spiega il governatore – La Fase 2, che è ormai prossima, non dovrà mai perdere di vista il controllo sanitario e la garanzia di sicurezza per le nostre famiglie. Il Piano Regionale di screening dovrà coinvolgere centinaia di migliaia di nostri concittadini,

