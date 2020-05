Coronavirus, in Campania via libera a mercati e sport individuale

NAPOLI (ITALPRESS) – Al via da lunedi’ prossimo le attivita’ mercatali in Campania e via libera anche all’attivita’ sportiva individuale. E’ quanto dispone una nuova ordinanza, la numero 45, firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, in merito all’emergenza coronavirus.

In particolare l’ordinanza prevede che “a decorrere dall’11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, e’ consentita la ripresa delle attivita’ mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attivita’ dirette alla vendita di generi alimentari- nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Linee guida”. Inoltre, “e’ consentito svolgere attivita’ sportiva individuale: dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare,

