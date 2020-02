Coronavirus: in Cina riaprono gli uffici, ma la minaccia resta 

La Cina prova a tornare alla normalità, con la riapertura degli uffici e la ripresa, almeno parziale, del traffico sulle strade delle grandi città, anche se la situazione rimane “molto grave” e servono “misure più risolute” per sconfiggere l’epidemia di coronavirus, che conta 909 morti e più di 42 mila contagiati nel Paese, ha avvertito il presidente, Xi Jinping.

Intanto arriva l’allerta dell’Organizzazione mondiale della sanità Oms: “I contagi tra persone che non sono mai state in Cina potrebbero essere solo “la punta dell’iceberg”, ha detto il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel giorno in cui l’organizzazione Onu ha inviato in Cina una “missione internazionale di esperti”

