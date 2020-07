Coronavirus, in Emilia Romagna test obbligatori a lavoratori logistica

BOLOGNA (ITALPRESS) – Sono 53, di cui 41 di persone asintomatiche, i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Emilia Romagna. Di questi, 36 sono relativi alla provincia di Bologna. In particolare 29 sono riconducibili a un focolaio che si è sviluppato alla Tnt, impresa che si occupa di logistica. Un comparto questo sul quale la Regione Emilia-Romagna intende intervenire rendendo obbligatori i test sierologici per tutti i lavoratori del settore da Piacenza a Rimini, avviando così una vasta operazione di prevenzione e tracciamento. Complessivamente, da inizio emergenza, i contagiati in Emilia Romagna sono finora 28.822. “Tutti i casi vengono trattati con la massima attenzione,

