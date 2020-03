Coronavirus: in Francia il confinamento è prorogato al 15 aprile

Il premier francese, Edouard Philippe, ha annunciato che “il confinamento per il Covid-19 viene prorogato fino al 15 aprile”. Il capo del governo ha chiarito, in un breve discorso alla stampa, che la Francia non ha ancora raggiunto il picco dell’epidemia, che ha già causato 1.698 morti e circa 30 mila casi.

“E’ chiaro che siamo solo all’inizio dell’ondata epidemica”, ha spiegato Philippe. E dunque “le stesse regole continueranno a essere applicate”. Un’ulteriore estensione potrebbe essere decisa “se e solo la situazione sanitaria lo richiedera’”.

Nell’Hexagone, le misure di contenimento che limitano gli spostamenti su tutto il territorio nazionale sono iniziate il 17 marzo scorso e dovevano terminare martedì.

