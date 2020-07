(ITALPRESS) – Ammontano a 10.105 complessivamente i positivi al coronavirus in Liguria da inizio emergenza, 12 in più del dato di ieri. Il totale delle persone decedute è pari a 1.565. I test eseguiti fino a oggi sulla popolazione sono 172.251 (+ 638). Gli ospedalizzati sono attualmente 28. In isolamento domiciliare ci sono 157 persone (-20) mentre i guariti con doppio test consecutivo negativo sono 7.383. 930 le persone in sorveglianza attiva.

L’articolo Coronavirus, in Liguria 12 nuovi casi proviene da Notiziedi.

