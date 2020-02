In Liguria 139 persone sono state sottoposte a isolamento ma nessuno di questi risulta al momento contagiato da coronavirus. Lo ha detto il presidente Giovanni Toti durante la conferenza stampa dopo il vertice in Regione con i tecnici dell’azienda sanitaria. “Al momento non abbiamo alcun caso conclamato – ha spiegato Toti – ma attendiamo ancora l’esito del test su due pazienti. Le autodenunce ci sono state, la sorveglianza attiva sta dando i suoi risultati, tutto va nella direzione che avevamo auspicato”.

Dei 139 soggetti in “sorveglianza medica attiva” 6 sono in provincia di Imperia, 32 nel Savonese, 15 nel Genovese,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, in Liguria 139 persone in isolamento proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento