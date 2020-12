Coronavirus, In Liguria 263 nuovi positivi e 22 morti, calano ricoveri

GENOVA (ITALPRESS) – In Liguria sono 263 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 4.277 tamponi effettuati. Sono invece 22 i decessi, dato e che porta il numero totale dei morti a inizio pandemia a 2.649. E’ quanto rende noto la Regione Liguria. Gli attualmente positivi, in calo di 295 unità, scendono a 8.489. Il numero degli ospedalizzati è pari a 859 (-28), con 77 ricoverati nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare si trovano in 7.610 con un calo di 268, mentre i guariti odierni registrano il numero di 535.

