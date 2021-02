GENOVA (ITALPRESS) – Sono 381 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 5.068 tamponi molecolari e 2.667 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’emergenza Covid. Diminuisce il numero degli ospedalizzati, 551 in totale (20 meno di ieri) con 53 pazienti in terapia intensiva. I vaccini somministrati sono il 67%, cioè 107.421 dosi su 160.750 consegnate. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 13 decessi: il bilancio delle vittime sale a 3.597 da inizio emergenza. E’ Genova la provincia col maggior numero di nuovi contagiati (198) seguita da Imperia (111),

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, in Liguria 381 nuovi positivi, 67% vaccini somministrati proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento