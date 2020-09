Coronavirus, in Liguria 65 nuovi casi su 995 tamponi

GENOVA (ITALPRESS) – Sono 65 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero, che portano il totale a 11.917. I tamponi eseguiti fino a oggi sulla popolazione sono 267.430 (+995). Gli ospedalizzati sono attualmente 138 (+12). 12 i pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 1.062. Il totale delle persone decedute è pari a 1.582 (+ 3 rispetto a ieri).

