MILANO (ITALPRESS)- In aumento rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, dove oggi sono 115, di cui 35 a seguito di test sierologici e 34 ‘debolmente positivì. Calano i decessi, che rispetto ai 21 di ieri, oggi sono 4 (per un totale complessivo di 16.675) . Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici. Ieri i nuovi positivi al covid erano stati 98. Il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 9.758 (ieri 9.440). Stabili i ricoverati sia in terapia intensiva (41) che negli altri reparti (241). Aumentano i guariti/dimessi, in tutto 67.871 (+261),

L'articolo Coronavirus, in Lombardia 115 nuovi casi, 4 i morti

