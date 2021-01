Il report di venerdì 1 gennaio fornito dalla Regione. I tamponi effettuati sono stati 25.467 e il tasso di positività è dell’11,9 per cento. Sono stati 800 i nuovi casi in tutta la provincia di Milano. Ancora in calo i ricoveri (-85), mentre i guariti o dimessi sono stati 2.287 Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, in Lombardia 3.056 nuovi positivi e 80 morti. A Milano città 308 casi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento