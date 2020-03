Coronavirus, in Lombardia 416 morti in più di ieri

I casi positivi in Lombardia sono saliti a quota 41.007, 1.592 più di ieri (circa + 2.100); i ricoveri in ospedale sono 11.613, 461 più di ieri, a cui si aggiungono i pazienti in terapia intensiva, che sono arrivati a 1.328, 9 in più di ieri. I decessi sono arrivati a quota 6.360, 416 più di ieri. I dimessi sono ad oggi 9.255, 293 più di ieri. Lo ha spiegato, nel corso dell’ormai consueta diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. “È chiaro – ha detto Gallera – che quando avremo il dato dei decessi ch inizia a ridursi,

