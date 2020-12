Il report di domenica 27 dicembre fornito dalla Regione. Ancora in calo i ricoveri negli ospedali, -38. Il rapporto tra positivi e tamponi è stato del 9,5 per cento. In tutta la provincia di Milano i nuovi casi sono stati 124 in ventiquattro ore Continua a leggere sul sito di riferimento

