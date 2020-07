MILANO (ITALPRESS) – I nuovi casi di coronavirus in Lombardia sono oggi 55, in diminuzione rispetto agli 80 di ieri. In calo anche i decessi, oggi 3 contro i 10 di ieri: totale complessivo dall’inizio della pandemia è 16.778. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici diffuso da Palazzo Lombardia, precisando che dei 55 positivi, 28 sono emersi a seguito di test sierologici e 22 sono ‘debolmente positivì. Rispetto ai 96 di ieri crescono anche i guariti/dimessi che nelle ultime 24 ore sono 140, per un totale di 71.172, di cui 69.136 guariti e 2.036 dimessi. In discesa i ricoverati in ospedale,

L'articolo Coronavirus, in Lombardia 55 nuovi casi e 3 decessi proviene da Notiziedi.

