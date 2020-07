Coronavirus, in Lombardia 82 nuovi casi e 3 decessi

MILANO (ITALPRESS) – In Lombardia sono oggi 82 i nuovi positivi al coronavirus, mentre i decessi sono 3, in aumento rispetto agli ultimi due giorni. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che dei nuovi 82 casi 12 sono ‘debolmente positivì e 30 a seguito di test sierologici. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 15.086, un numero maggiore rispetto a quelli degli ultimi giorni (ieri erano 5.361, circa un terzo).

Calano ulteriormente i ricoverati: stabili quelli in ‘terapia intensivà (totale 17), mentre diminuiscono di 10 coloro che sono ricoverati negli altri reparti (totale 139).

