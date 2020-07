Coronavirus, in Lombardia 94 nuovi casi e 9 decessi

MILANO (ITALPRESS) – Sono 94 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia: 27 a seguito di test sierologici e 22 ‘debolmente positivì. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino. I tamponi effettuati sono stati 6.482 (totale complessivo: 1.149.414). Aumentano di 78 unità i guariti/dimessi, che diventano ora 70375 (68.293 guariti e 2.082 dimessi). Si registra un ricovero in meno in terapia intensiva (sono 30), crescono invece di 8 unità i ricoverati non in terapia intensiva (168). In tutto 9 i decessi, per un totale complessivo di 16.757.

Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia, nel Milanese sono 15 (6 a Milano città).

