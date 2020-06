Coronavirus, in Lombardia 97 nuovi casi e 13 decessi

MILANO (ITALPRESS) – Oggi in Lombardia sono stati registrati 97 nuovi casi di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che 22 positivi sono emersi a seguito di test sierologici e 31 “debolmente positivi”. Tredici i nuovi decessi per un totale complessivo di 16.639 vittime dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia: 16 a Milano di cui 4 in città, 20 a Bergamo, 27 Brescia, 1 a Como, 6 a Cremona e 3 a Lecco. E ancora, 4 a Mantova, 7 a Monza e Brianza, 6 a Pavia, 2 a Sondrio, 3 a Vareze.

