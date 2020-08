Il report di mercoledì 19 agosto fornito dalla Regione. Dei nuovi casi sono 11 quelli debolmente positivi. In tutta la provincia di Milano sono stati 23 i contagi. Registrato un solo ricovero in più e nessuno in terapia intensiva

