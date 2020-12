Il report di venerdì 25 dicembre fornito dalla Regione. I ricoveri in ospedale si riducono, mentre risale la percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati, dall’8,2 per cento di giovedì all’9,4 per cento di venerdì Continua a leggere sul sito di riferimento

