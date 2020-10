Sono quattro i pazienti deceduti nella notte presso il reparto malattie infettive dell’ospedale regionale Cardarelli a Campobasso. La notizia è stata data in mattinata dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, che ha confermato le prime voci sulla vicenda trapelate dal nosocomio. In Molise sono 36 le vittime dall’inizio dell’emergenza, 116 nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di 788 tamponi processati. Preoccupano i cluster esplosi negli ultimi giorni in alcune residenze per anziani in entrambe le province molisane, intanto dal Dipartimento della Protezione Civile arrivano i rinforzi. L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione Molise, Donato Toma nel corso dell’ultima seduta del Consiglio regionale.

L’articolo Coronavirus, in Molise 116 nuovi contagi e 4 morti proviene da Notiziedi.

