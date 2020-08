CAMPOBASSO (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Molise, su proposta del presidente Donato Toma, ha deliberato di destinare 400 mila euro a valere sulla disponibilità del ‘Fondo per il finanziamento di misure straordinarie per il sostegno economico per lavoratori, imprese e famiglie, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19,’ al cofinanziamento del Programma regionale per la non autosufficienza “FNA 2019-2021 – Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” – annualità 2019.

“Il provvedimento muove dalla considerazione del più gravoso impegno che la situazione epidemiologica ha determinato sulle famiglie per l’assistenza alle persone in condizioni di non autosufficienza – spiega il presidente Toma -.

L’articolo Coronavirus, in Molise 400mila euro per persone con disabilità assistite proviene da Notiziedi.

