Coronavirus, in Puglia 72 nuovi contagi e un decesso

BARI (ITALPRESS) – Sono 72 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia. A renderlo noto il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Registrati 3.949 test per l’infezione da Covid-19: 28 positivi in provincia di Bari, 9 nella provincia BAT, 29 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Un decesso in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 417.465 test. 4.712 sono i pazienti guariti. 2.663 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.972.

