Coronavirus, in Sardegna librerie e spiagge chiuse

Prorogate le chiusure di porti e aeroporti fino al 3 maggio e no alla riapertura di librerie, cartolibrerie, negozi per bambini e studi professionali, come consentito dal Governo nazionale. Sono queste le misure contenute nell’ordinanza emessa dal presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, dopo aver accolto il parere del comitato tecnico scientifico. Il team di esperti di cui si avvale la Giunta ha raccomandato la massima cautela, pur mostrando ottimismo: “La situazione non è ancora abbastanza stabile da consentire una riapertura – ha detto ieri Pietro Cappuccinelli, intervenendo nel punto stampa – vedremo se tra qualche settimana ci saranno segnali significativi per allentare la presa”.

