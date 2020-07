Coronavirus, in Sardegna un decesso ma nessun nuovo caso positivo

CAGLIARI (ITALPRESS) – Nessun nuovo contagio in Sardegna.

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati scendono a 1.386, per effetto della revisione del dato riferito al territorio di Sassari, e si registra una nuova vittima, 135 in tutto, una donna novantenne del nuorese. In totale in Sardegna sono stati eseguiti 103.468 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 5, nessuno in terapia intensiva, mentre 10 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.233 pazienti guariti (+1 rispetto al precedente bollettino), più altri 3 guariti clinicamente.

