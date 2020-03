Cento milioni dalla Regione siciliana per consentire alle famiglie disagiate di accedere all’assistenza alimentare. Lo ha deciso il governo Musumeci, riunito in mattinata a Palazzo Orleans, in seduta straordinaria e urgente.

“Si tratta di una prima necessaria risposta che vogliamo dare per consentire a migliaia di famiglie siciliane, ormai esasperate, di far fronte almeno alle immediate esigenze alimentari. Speriamo che arrivino prestissimo anche gli interventi dello Stato, da me piu’ volte sollecitati. In queste settimane di paralisi – spiega il governatore – sono cresciuti a dismisura nella nostra Isola i nuclei familiari piu’ fragili e maggiormente disagiati, quelli cioe’ che stanno soffrendo piu’ di tutti la perdurante crisi dovuta all’emergenza Coronavirus.

L’articolo Coronavirus, in Sicilia 100 mln alle famiglie bisognose proviene da Notiziedi.

